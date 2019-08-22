針對外傳鴻海創辦人郭台銘在等「換瑜」的說法，名嘴邱明玉認為其實國民黨真的不會換人，即使換，也不會輪到郭，她驚爆所謂「大的在後面」，就是輪到吳敦義。

邱明玉指出，有一說法除非韓國瑜自己退，但這就會有個前提，韓會不會自己退，但韓國瑜就算退了，會輪得到郭台銘嗎？應是輪到吳敦義。

邱明玉表示，郭陣營裡的人認為韓國瑜說的老鼠偷拖鞋，大的在後面，大家誤以為大的是郭，但據他們自己後來的認知，其實是吳敦義。邱明玉分析說，因為即使換掉韓，補上來的人，大家認為不是郭就是王，不然就是朱立倫，這3個人跟吳敦義都是有仇的，吳敦義好不容易保住黨主席，幹嘛找3個比他更強的，來挑戰自己這個主席，他不會做這種事來踩自己的腳。所以即使逼退韓，大的在後面，其實是指吳敦義，郭就不用再等了。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》點出，郭王合，顯示王金平確實鬆動了，他接受另外一派的說法，若要當正的，就會被踢下這艘船，就不用玩了。王金平也認知說，他如果出來選，是選不上的，但他又不甘於居副手，所以大家跟他分析，先拱郭上大位，選後再談人事分配。

(中時電子報)