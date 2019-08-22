美國總統川普今天表示，他若沒對中國展開貿易戰，日子會好過點，但他是「上天注定的人選」，要處理與中國的貿易失衡問題。他為自己辯護之餘，也表示美中仍有可能達成協議。

路透社報導，川普告訴記者：「我是上天注定的人選，…因此我要對付中國。我要在貿易問題上對付中國。你們知道嗎？我們將會獲勝。」他自稱是上天注定人選的說法，通常是用於耶穌基督和伊斯蘭教先知穆罕默德等宗教人物。

川普連續第2天承認，與中國的貿易戰可能損及美國經濟，但他堅決否認可能出現經濟衰退。

不過，立場超然的國會預算處（CBO）今天也警告，川普下令對中國和許多其他國家的產品加徵關稅可能造成不良後果。

國會預算處指出，由於美國與外國自2018年1月紛紛改變貿易政策，將使美國2020年隨通貨膨脹調整後的國內生產毛額（GDP）比原本估計減少0.3%。

國際貨幣基金（IMF）先前表示，由於各國加徵關稅，2020年全球經濟產出可能減少多達0.5%。

(中央社)