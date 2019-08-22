美國聯邦準備理事會上個月政策會議的紀錄顯示，聯準會對降低利率曾有激烈辯論，但官員一致希望利率政策保持彈性，避免看似要走向將再降息的既定路線。

相當中央銀行的聯準會結束7月30至31日的貨幣政策會議後，宣布超過10年來首度降息，幅度0.25%。今天公布的會議紀錄顯示，決策官員普遍擔憂全球經濟走緩、貿易緊張情勢升高和通貨膨脹遲緩。

鑑於貿易不確定性和全球經濟成長走弱的風險，為恐美國經濟走緩，聯準會希望下一步要怎麼走的選項保持開放。

與會官員對降息幅度曾有爭議。紀錄中說，「有幾位與會官員表示，他們希望降息50個基準點」，也就是0.50%，主要原因是擔心通貨膨脹率太低。

在上次會議後，聯準會面臨日增壓力，要求再降低借貸成本，包括美國總統川普今天再次喊話，要聯準會再降息。

不過，聯準會官員在上月底的會議中同意，他們不想讓外界覺得他們計畫再降息。

紀錄說：「與會官員大致支持由後續數據導引政策的立場，要避免出現將遵行既定路線的任何表現。」

國際金融服務業者貝雅公司（Baird）在密爾瓦基的投資策略師戴爾維奇（Willie Delwiche）說：「聯準會顯然想保持彈性。他們顯然對目前的全球緊張情勢感到憂慮，不管是貿易或英國脫歐問題，或者是國際情勢的發展。」

(中央社)