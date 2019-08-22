容祖兒「PRETTY CRAZY」紅館演唱會20日來到第15場，她在台上提到出場前遇上驚魂記，「不知道為什麼自己被反鎖在廁所，求救找人才把門打開。」請大家給她多一些掌聲正能量，把負能量趕走。她邀來草蜢擔任嘉賓，合唱〈失樂園〉、〈ABC〉，蔡一傑問她為什麼點唱〈ABC〉，她就笑說，「我喜歡囉，好聽囉，開心囉。」

蔡一傑又讚容祖兒「你今天的衣服好漂亮哦」，她比著自己的衣服說:「是呀，配合你們有動感嘛。」蔡一傑笑虧 : 「好像鴕鳥毛一樣。」她抓著自己的衣服朝他「是嗎？那你摸摸看」，她邊搖動往蔡一傑靠近 :「我摸那裏啦，你這樣一直靠近」，邊尷尬的笑邊往後退，她笑著説，「我沒所謂啦，你想摸那裏？」笑翻眾人。

而一旁的蔡一智則笑說：「那我來爆料一下，一點點祖兒crazy的事情給大家聽，有一次去健行，路線圖好崎嶇，有一段是要走大馬路，我有點擔心在想她貴為天后，怕不怕，誰知道她竟然興奮起來，還在馬路上面單腳跳啊跳，說很開心，長那麼大沒有試過在大馬路上走，好crazy囉。」並透露他當時真的害怕她太開心給巴士撞到。

(中時 )