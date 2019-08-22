拚團結！藍令黨部速掛韓看板 破綠「換瑜」傳言

距2020大選已不到5個月，親綠媒體公布最新的台中市總統民調，若藍綠一對一對決，民進黨蔡英文竟贏國民黨韓國瑜13.9個百分點，網民不敢置信說：驚！震撼！

吳子嘉在《吳董談大選》公布美麗島電子報8月的台中市總統民調，顯示在藍綠對決的狀況下，若由韓國瑜代表國民黨出戰，蔡英文以47.3%贏韓國瑜的33.4%；若改由郭台銘出戰，蔡英文34.2%、郭41.2%。另在「三腳督」的情況下，郭（柯力挺）31.7%、蔡30.4%、韓24%。

對此民調結果，PTT網民酸說：「哇！這真的假的？」、「這最新民調？差太大了吧！」、「韓這麼弱的話，幹嘛要一直抹黑韓，千方百計帶風向要換韓？」、「莊孝維，那國民黨初選是選假的？」、「韓完全不可能被換，除非他自己退選，而且也沒有任何立委敢逼宮換韓。」、「不可能硬換他，硬換，立委才會真的崩。」

還有人認為，「台中是藍綠意識形態最低的地方。」、「美麗島偏綠，所以還是要扣一下。」、「台中不太吃黨派，而且很吃風向，但又不吃統獨風向，比較看實際面。」

(中時電子報)