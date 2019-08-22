【氣象】輕颱「白鹿」恐直撲台 氣象局不排除週五發海警

輕度颱風白鹿目前位於菲律賓東方海面，朝西北西進行向台灣移動，中央氣象局預估預測輕颱白鹿登陸機率高，PO出「風雨時程」，提醒降雨熱區範圍。國家災害防救科技中心（NCDR）預警，白鹿周末將「對台灣陸地產生衝擊」。氣象專家吳德榮認為，白鹿侵台的機率很高，週六、日(24、25日)直撲台灣而來，將帶來「強風豪雨」。

第11號白鹿颱風持續朝西北向台灣移動，未來路徑受太平洋高壓強弱變動調整，受太平洋高壓快速增強影響，該颱風路徑有偏南趨勢。氣象局最快在23日發布海上颱風警報，未來陸上颱風警報也不排除。國家災害防救科技中心（NCDR）則是預警颱風白鹿將「對台灣陸地產生衝擊」。台、日、韓、大陸及香港都一致對白鹿颱風預測，會於周六時一天內「貫穿台灣」的機率最高。

氣象局預報，白鹿將於周五至周日（23至25日）3天影響台灣天氣。若以宜花東處登陸的路徑來看，東半部、中南部的雨勢會較其地區來得明顯，風雨時程如以下所示。

◆週五(23日)：颱風外圍環流影響，花東及宜蘭地區逐漸有間歇性短暫陣雨，而西半部地區仍以多雲到晴的天氣為主，午後留意中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨並有較大雨勢發生的機率。

◆週六(24日)：颱風最接近臺灣地區，全臺有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

◆下週日(25日)：颱風逐漸遠離，但颱風外圍環流及西南風或南風環境場，中南部地區仍有有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，大量的模擬路徑顯示，颱風白鹿侵台的機率很高，週六、日(24、25日)「白鹿」颱風直撲台灣而來，將帶來「強風豪雨」。不過，像是22日清晨2點時，氣象局將白鹿的路徑微調為通過台東，因此他認為白鹿的中心在宜蘭、花蓮、台東登陸，甚至於南端近海通過，都有可能。各地所受風雨的強度？視登陸地點的差異而有所不同，仍待進一步觀察。

氣象達人彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，白鹿發展不是很對稱、強度沒很好，所以接近台灣時，環流、風不見得特別強，但還是有7級風暴風半徑以上，還是會帶來顯著的水氣。依照目前氣象局提供的路徑來看，「東半部、南部的雨應該會比較明顯」。

彭啟明認為，颱風白鹿對台灣的影響為「東半部、南部的雨應該會比較明顯」。（圖/翻攝自氣象達人彭啟明 FB）

國家災害防救科技中心（NCDR）預警，白鹿周末將「對台灣陸地產生衝擊」。（圖/取自NCDR）

(中時電子報)