@中國時報

●大陸限縮旅客來台，8月暫停自由行，9月起調整團客配額，我旅行業恐蒸發百億產值。昨傳出專做陸客旅遊的寶得利集團，旗下駘翔旅行社預告開始無薪休假，每周僅上班3天，業界預測，9月下旬就會開始一波裁員潮。

●國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨應台北市美國商會之邀，發表經濟政策。韓國瑜提出當前台灣7項困境，並提對應解決政策。韓強調，美商是台灣重要投資者，中華民國也一定會一直是美國最堅實、緊密盟友。

●對於2020立委選舉，在時代力量選出黨主席徐永明後，民進黨與時代力量立委選舉合作宣告徹底破局，除中正萬華外，台北市7選區將提好、提滿自己人。民進黨昨天中執會，再通過5個艱困選區提名人選，其中台北市第7選區時代力量已經通過提名陳雨凡，民進黨則提名資深議員許淑華。

●蔡英文總統昨天邀集民進黨台北市議員到官邸茶敘，強調2020年選舉，民進黨除了要固守30％票源外，也要積極經營老中族群選票，對相對弱勢的政黨票也鼓勵加強政策宣傳，讓人民有感。至於郭柯動向，蔡辦發言人阮昭雄表示，民進黨內部已都有準備。

@旺報

●雖然美國再延長華為寬限期90天，但是華為創辦人任正非不認為美方最終會將華為從貿易黑名單中解禁，啟動「作戰模式」，在發給員工的電子郵件中指出，「如果你認為自己不適合這個崗位，可以下崗讓道，讓我們的『坦克』開上戰場。」

●中美貿易戰火延燒，美國總統川普表示，即使會對美國經濟造成傷害，仍有必要與中國抗衡。大陸黨媒《人民日報》作出反擊，21日刊出題為《美國公司倒閉怨不得中國》的評論文章指出，美國把市場優勝劣汰的正常企業倒閉現象歸咎於他國，似乎美國的公司倒閉都是他人犯的錯，這是典型的嫁禍於人，栽贓他人。

●中美貿易戰方興未艾，美國總統川普日前再度表達了不惜賠上美國經濟也要一戰的立場。他在20日的一個公開場合中表示，他必須在貿易問題上與中國對抗，即使這會給美國經濟造成短期傷害，「因為北京一直在欺騙美國，總得有人來對付中國」，有分析人士指出，川普的談話顯示他在中美貿易戰中的態度依然強硬，這將加劇全球投資人的擔憂，成為全球市場短期最大的風險。

●美國總統川普再度為了中美貿易紛爭對中國嗆聲，相對於近期美方對中國忽鬆忽緊的放話，川普這次的說法只是再次讓全球「認證」就算美國經濟受到影響，川普也不會在中美貿易戰中罷手，即使蓬佩奧大談這場「戰爭」會在明年美國大選前結束，但面對讓人捉摸不定的川普，誰能說得準？

@工商時報

●金管會將再對儲蓄險出狠招。保險局21日邀集產壽險公會及業者討論保障門檻，初步方案是所有保單未來將依被保險人年齡計算死亡保額，等於保戶必須拿出一定的錢「買保障」，保單短期內部報酬率（IRR）將大幅下降，儲蓄險賣相也會大打折扣。

●兩大KTV龍頭錢櫃、好樂迪合併案四度闖關失敗！公平會21日做出「因為競爭疑慮未除，再度禁止」的決議，包括在消費者、競爭者與上游業者三方面，都構成顯著限制競爭的不利益；消息一出，併購企業錢櫃的股價暴跌10.57％，單日成交張數日增八倍，收盤均價為176.06元，創4月中旬以來新低。

●在全球債市轉趨多頭，並壓低多國公債陷入負殖利率後，德國政府周三（21日）首度標售票面利率為零的30年期公債，不過市場買氣卻意外疲軟。

●繼停發自由行簽證後，大陸將自9月起限縮來台陸客團，以「一條龍」模式兼營精品珠寶購物與陸客團業務的寶得利集團，21日傳出公司主管要求員工簽署「勞雇雙方協商減少工時協議書」，大致內容為開始實施無薪假、每周上班三天，或申請留職停薪、或自願離職，且強調「公司不會資遣」。

(中時電子報)