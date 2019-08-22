台中市發生一件令人氣憤又荒唐的性侵案件，A男為性侵累犯以尋訪舊友的名義住進對方家，並在取得對方家人信任後強迫國小5年級的女童為他口交並性侵，最誇張的是，男子逞完獸慾後見到女童父母，竟然直接喊對方「岳父」。女童父親察覺有異，報警處理。台中地方法院判其有期徒刑捌年陸月。

Ａ男具有多次前科，在105 年5 月出獄後至小麗(化名)住處尋訪小麗的舅舅，因而認識了與舅舅同住的小麗。並且在105年底時與小麗和她父母、舅舅同住1年，要求小麗叫他「乾爹」。

在108 年1月時，Ａ男已經取得了小麗家人的信任，知道小麗要到同學家玩耍，認為有機可乘，就像向小麗及小麗母親說自己能夠載她，將車開往某工廠附近路邊後，以身材優勢，強迫國小五年級的小麗為其口交並性侵得逞。

性侵得逞後，堂而皇之的帶小麗回家，並在和小麗父親喝酒時稱對方「岳父」令小麗父親察覺有異，最後報警處理。

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(中時電子報)