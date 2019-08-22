丹麥總理芙瑞德莉克森指川普買格陵蘭構想荒謬

美國總統川普周三為決定取消丹麥行辯護，在白宮對記者發表談話時，直指丹麥總理芙瑞德莉克森（Mette Frederiksen）峻拒美國買格陵蘭，並說這構想「荒謬」的言論「討人厭」，而且「不得體」。

川普說：「我很期待去丹麥，但我認為，那總理有關『荒謬』的說法…很討人厭。」

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）上周率先報導，川普表示有興趣買下格陵蘭。不過，在芙瑞德莉克森直白拒絕後，他隨即延後訪問丹麥的行程。

據CNN新聞網21日報導，川普經常用「難搞」來形容他不爽的女性。例如，當他訪問法國，出席盟軍登陸諾曼第75周年紀念活動接受專訪時，就說民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是個「難搞，惡毒又可怕的人」。

川普6月到英國訪問前，接受英國媒體專訪，首度得知，身為美國同胞的薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根竟然對他很有意見。川普向來自信滿滿，罵起人來毫不留情，訝異地獲知梅根對他的評語後，不禁脫口而出說，「不知道原來她這麼難搞」。

事實上，2016年美國總統大選時，還是好萊塢明星的梅根說川普有「厭女症」，擅長製造分裂，並大聲疾呼，別讓川普當上總統，同時她還公然支持他的對手民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）。

而另外在川普難搞名單上的，還有希拉蕊，以及將角逐2020年總統候選人提名的民主黨籍加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）與麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）。

(中時電子報)