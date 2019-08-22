吳子嘉們？！ 潘恆旭爆三大韓黑「互相聽說」

高市觀光局長潘恒旭日前爆料，上任以來長期被跟監，但司機只要一發現，就會立馬加速甩開對方，他認為這是「特定人士」在跟監。對此，媒體人邱明玉則稱「好朋友」會不會「有點太自我膨脹」？潘恒旭則反嗆兩人沒交情，更爆料邱曾要潘幫打電話拗折扣。

高雄市長韓國瑜自曝座車可能被裝追蹤器，引發各界譁然。潘恒旭也稱打從上任以來，自己長期被跟監，但司機只要一發現，就會立馬加速甩開對方。他認為這是「特定人士」在跟監，至於是狗仔，還是國家機器，這就不清楚了。不過這番話卻被邱明玉認為，「好朋友」會不會「有點太自我膨脹」？

對此，潘昨晚在臉書反嗆邱「真抱歉我跟妳沒交情吧！」他說他只記得邱2018年初，要潘幫她打電話給萬豪酒店宴客樓拗烤鴨折扣，「然後妳常在電視談話節目蹭我們！」

韓國瑜座車恐被裝追蹤器一事鬧得沸沸揚揚，總統府二度呼籲提告，高雄市府昨回應，運用國家機器所進行的監控，提告又有何用？高雄市新聞局長王淺秋又表示，有很多疑似的跡證還需要進一步查證，韓是說「可能」被裝，不是說已經發現追蹤器。

(中時電子報)