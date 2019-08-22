國民黨2020總統提名人、高雄市長韓國瑜近日因麻將、追蹤器、夫人李佳芬和友人牽手議題，屢屢被韓黑鋪天蓋地抨擊而登上媒體版面，甚至因此民調下滑。有媒體撰文分析，藍營已準備三條反攻路線，韓國瑜周末行程也會開始拋出跟在地結合的政見。

港媒《中評社》今發表評論文分析，國民黨2020選戰組織架構可分成三條線：競選、輔選、助選，競選是以韓國瑜團隊為主，輔選是國民黨中央負責，助選則是全台後援會工作，目前這三線都已全面動起來，且在黨主席吳敦義指示黨要全力支持、 加上副主席曾永權將任韓的競選總部總幹事下，三線分工合作運作順暢。

評論稱據黨內人士研判，韓近期在經過各種韓黑猛烈攻擊後，「民調往下是事實，但已是最低點」，除非有一擊斃命的未爆彈，否則韓被猛攻已經到頂了，而韓民調並未崩盤，代表了其最低水位，基本盤就三成支持度，距離大選還有四個多月時間，仍有往上加分的空間。

評論指出，民進黨蔡政府施政不力的狀況，並沒有大幅改善的跡象，但現在整個中央到地方，都在檢討韓國瑜，似乎讓人有「難道是韓國瑜在執政」的錯覺。

據了解，韓團隊和國民黨現在已規劃，韓國瑜周末行程，不能只有拜廟，所以從本周末去台中行程，就會開始拋出跟在地結合的政見，譬如最近陸客將大減的議題，可結合兩岸論述，並點出蔡政府讓兩岸關係對立的錯誤，都將是規劃的方向。

(中時電子報)