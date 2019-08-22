2019.08.21新聞深喉嚨 眼紅美重視韓？AIT拜訪、美商邀演講 綠玻璃心碎了？

美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨日（20）前往參訪高雄海軍基地，並拜訪高雄市長韓國瑜。雙方合照一出，「韓黑」卻狂酸韓沒穿西裝，媒體人陳揮文看不下去，表示會面地點是在韓的主場高雄，又是在私人住所，為何必須穿西裝？更秀出酈過去照片，可見側身入鏡就是他的習慣，不因對象、活動而改變，韓黑根本是為黑而黑。

陳揮文在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，很多人罵韓國瑜，與酈英傑合照為什麼不穿西裝？去香港就穿西裝，這邊怎不穿西裝？但當日韓去美國商會演講，也是穿這件招牌藍襯衫，會面地點是在韓的主場高雄，而一旁還有AIT高雄分處處長歐雨修，這是在他家；因為怕「國家機器」，不敢隨便在外面餐廳，也怕媒體圍堵，所以合照是在歐寓所，穿這樣有什麼問題？

不僅如此，陳揮文更痛批，韓國瑜沒穿西裝被罵、沒站中間也被罵，就連酈英傑合照時側身站姿也被指是對韓的歧視、不屑、排擠，簡直莫名其妙！陳更秀出酈與桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍、行政院政務委員唐鳳的合照，甚至連跟外國友人合照與出席公開活動，他的站姿都是如此。

陳揮文看不下去，大罵一些拿酈英傑「肢體語言」做文章的媒體，還有那些網友，根本是為了黑韓而黑、為修理而修理，毫無道理！酈的照片從AIT臉書都可看到，他所有照片都是這樣，這就是他的習慣，不管遇到誰、出席什麼活動皆然。

(中時電子報)