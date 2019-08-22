美國總統川普為發動美中貿易戰辯解之際，今天公布的會議紀錄顯示，聯準會官員7月底集會時憂心川普短期內不會變更貿易政策路線，美國經濟前景面對「持續不斷的逆風」。

聯邦準備理事會（Fed）7月31日宣布調降基準利率1碼（0.25個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到2%至2.25%，逾10年來首度降息。根據負責利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）例會紀錄，官員認為降息只是政策微調，而非開啟積極寬鬆循環。

如同聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）當時在會後記者會所言，會議紀錄寫道：「多數與會者認為，這場會議提出的1碼政策寬鬆，是因應近幾個月經濟前景發展的政策立場再校正，也可說是循環中期調整的一部分。」

聯準會官員預留未來幾個月繼續降息的空間，但會議紀錄未透露太多政策走向的蛛絲馬跡。

川普8月1日揚言另對約3000億美元中國輸美貨品加徵10%關稅，北京隨後以放任人民幣兌美元重貶、暫停增購美國農產品還擊，美中貿易戰休兵僅一個月又重燃戰火，引發金融市場震盪。美股自歷史高點拉回，熱錢棄股轉債，美國長天期公債殖利率隨價格走揚不斷下探，導致投資人更加擔憂經濟前景。

即使川普政府8月13日調整腳步，宣布手機、筆記型電腦、服飾及玩具等消費性產品10%關稅從9月1日延至12月15日加徵，試圖減輕對年底消費旺季買氣的衝擊，經濟衰退憂慮仍徘徊不去。

川普今天在白宮為發動美中貿易戰辯解，形容自己是「天選之人」，並指責前幾任總統坐視中國不公平貿易作為，只有他敢於發動貿易戰。他向媒體表示：「總得有人做吧，所以我卯上中國。我在貿易上挑戰中國，你們知道嗎？我們勝利在望。」

這場貿易戰不僅影響全球景氣，也威脅美國長達10年的經濟擴張。聯準會7月底雖降息支撐經濟，川普仍不滿意，連續多天在推特發文敦促聯準會更積極降息。

川普今天發文，將鮑爾形容為「不會推桿的高爾夫球員」，並聲稱美國經濟唯一問題出在鮑爾與聯準會，只有大幅降息才會造就美國旺盛經濟成長。

聯準會官員下次集會是在9月17日至18日，經過這波金融市場震盪，投資人普遍預期聯準會將再次決議降息1碼，持續為經濟注入強心針。

不過，FOMC的7月30日至31日例會紀錄顯示，部分與會成員對降息意見分歧。波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）與堪薩斯市聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）主張利率不變，投下反對票；另兩名官員主張降息2碼，以利解決通膨率偏低問題。

「貿易」在這份會議紀錄中多次出現，可說是關鍵詞，也是官員認為美國經濟成長面臨的最大變數之一。

會議紀錄寫道：「與會者普遍認為，與貿易不確定性相關的風險，依舊是經濟前景面臨持續不斷的逆風。幾位與會者描述，他們在業界的熟人認為貿易不確定性短期內不大可能消散，此觀點成為業者決策依據。」

(中央社)