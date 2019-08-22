美國官員表示，一架小型噴射機今天在北加州一座小機場中止起飛，衝出跑道起火，機上10人毫髮無傷。

美聯社報導，美國聯邦航空總署（FAA）發言人葛瑞格（Ian Gregor）說，這架雙發動機賽斯納（Cessna）Citation噴射機的飛行員，接近中午時分在歐羅維里市立機場（Oroville Municipal Airport）因不明原因中止起飛。

歐羅維里消防與警察首長狄爾（Joe Deal）說，這架飛機載著2名飛行員與8名乘客，「已經清點到所有乘員，沒有人受傷」。

這架飛機滑出跑道尾端，衝到乾燥的草地起火。官員短暫關閉附近的國道162號公路（SR162），之後撲滅延燒至少0.8公頃的草地火勢。

據報導，消防人員趕到時，人員早已下機且迅速撤離此區。

葛瑞格說，這架飛機是從歐羅維里飛到俄勒岡州波特蘭國際機場（Portland International Airport）。狄爾說，這是私人包機，所有乘客都在歐羅維里過夜。

(中央社)