網友留言。（圖片翻拍自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

朱學恒PO出這張孫運璿懷舊照，網友紛紛按讚。（圖片翻拍自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

從近來的民調都可看出，藍綠在政黨的認同度上，都得不到人民的信任，顯示民眾早已厭倦藍綠惡鬥、統獨惡鬥。而宅神朱學恒今PO一張前行政院長孫運璿的照片，網友一看都跪了，紛紛感謝宅神的分享，更感嘆這樣的院長，現在哪找？更有網友表示，如果那時是孫運璿代替前總統李登輝該有多好！真的好恨！

宅神朱學恒於臉書，引用楊朵的緬懷孫運璿的文，感性的寫下：「典型在夙昔，現在沒有了」。底下網友一看到孫運璿照片，紛紛留言表示，「朱大近期po最好的文章顆顆」、「感動與感慨」、「時光能回頭希望由他代替李登輝.....真的好恨」、「每次看到談到孫院長生平的文章，都讓人熱淚盈眶」、「謝謝分享。這樣的人，才是我小民一生的楷模」！

以下為宅神引用楊朵全文：

我們永遠懷念的孫院長~

提不出存款證明的孫運璿院長夫人

今天看到整修行政院長官邸的新聞, 想跟有緣善士分享這篇～

有幸能為孫院長安排他一生唯一陪伴孫夫人到歐洲的純旅行。當時在旅行社擔任業務經理，受天下雜誌殷允芃小姐委託，安排院長到奧地利與法國18天，辦理簽證需要存款證明。

從他家回到辦公室接到孫夫人電話告知 提出存款證明有困難, 若因此無法取得簽證便考慮不能成行，讓人感動！

行政院長職位等於古時候的宰相，幹了六年⋯竟然連存款證明都提不出來，讓我不敢置信⋯又倘若連10萬存款證明都沒有，此行費用又怎能支付？

將此事回報後方知此行肇因。讓人感動鼻酸～當年他從奈及利亞聯合國建電廠工作結束，聯合國挽留續聘，但當時國內某位院長尊敬的長輩一通電話，因為國家的需要 ～便在結束後，婉拒聘約返台，時自西非返台須經法國轉機，第一站是蔚藍海岸的尼斯，過境時，孫夫人從過境室看到外面風光明媚，說好想去一趟..孫院長當時承諾「一生一定要帶她遊尼斯一次」！

沒想到返台後，一路公職不曾間斷，承諾之事只得放在一邊，直到一度二度中風，終於退下公職但行動已不便，加上積蓄有限，便不了了之...

此事被天下殷允芃得知，甚是感動！因為當時天下出了全台灣第一本 「人尚在世」的傳記「孫運璿傳」一賣就賣了100版。原本應由孫院長提取的版稅，因為簽約時，孫院長要求將他所有版稅全部捐出公益，而傳記雖賣的多，但孫院長卻無分毫進入私人囊袋。

因此，當得知孫院長有此心願未了；天下便提出由天下負擔支出，安排他夫妻前往歐洲圓夢，因緣際會，我就是承辦人。

多次因此進入當時位在重慶南路的家，與院長夫妻洽談，家裡陳設與我家差不多。

每次去院長一定西裝筆挺地坐在輪椅上表達感謝之意，縱使剛做完辛苦復健後，也堅持一定要出面致謝，而我才只是全台灣2000家旅行社裡一個經理。

為了不讓簽證取得成為孫家夫婦不能成行的原因，我馬上寫了兩封英文信分別給奧地利與法國駐台簽證官。

內容為：孫先生是前任行政院長，為全國人民所尊敬者，此次欲往貴國私人旅行，至盼惠予禮遇簽證。信送入兩國簽證處。奧地利簽證辦事處看過後當場要我提示孫先生夫婦護照20分鐘內核發簽證。

法國簽證處一向給人難搞的印象..信在上午送進簽證處，當天下午3時許，接到簽證官用很濃的法國口音英文詢問，通知在4點前將護照送進簽證處，次日早上領件，速度超快，完全免費，後安排前往維也納和Salzkammergut湖區（真善美電影拍攝區）並在歐洲之星旅行社老闆張春娟和導遊文以莊小姐（現為德國漢堡歌劇院聲樂家）以及法國旅行社UTA的協力下18天遊玩了維也納 Salzkammergut湖區、法國蔚藍海岸的尼斯以及巴黎，完成了孫院長夫婦的心願。

當年院長壽80其子孫一鶴為了慶祝其父生日，特請了80位長輩各寫一篇文章記下他們眼中的孫運璿，集結成冊出版了孫運璿80生日書（正確書名已忘），總共印製100本。

為了表示謝意，便送了我一本，拿回公司報告總經理許文馨，總經理便拿去看看 沒想到一借去看就借了20年沒還，到現在我都還沒看過該書內容，20年已過，不知那本書許總經理是否還能找得到。

期間也遇到其女孫璐西教授共同參加行程討論，也多次和遠在倫敦的另一位女公子通電話討論，此次經驗永生難忘。

偉人，如此平凡。讓我也描述一下親身經歷。約30年前，我在《龍潭小人國》當業務主管。有一天，園內傳來騷動，竟是已退休的孫院長已在園區內參觀，被民眾發現。

心想票口的同仁認識電影明星，竟不認識孫院長？！慚愧之餘，拉著董事長，進園區迎向院長。

院長拗不過董事長盛情，進了貴賓室，但說有自備簡餐，堅持不接受午宴邀請。我靠到院長旁邊（說）「院長，我們沒發現您光臨，如您再推辭在這裡用餐，我們所有員工，今天會很難過」院長接受了，但要求隨扈，把帶來的簡餐當午餐，不可浪費（隨扈們其實都是高階警官，自願追隨院長，也推辭我安排的桌餐，僅接受熱湯，飲料）。

餐後，院長仍堅持付費，董事長堅持不收，最後是把付的餐費，給當天所有的服務人員當小費，圓滿解決。然而最感人的事在後頭：院長中風，當時坐著輪椅，照相前說：大家都站著，我坐著不禮貌，大家給我幾分鐘，就看院長拄著拐杖，慢慢的，一點一點，奮力從輪椅上站起來，而站在身旁的我，看到院長汗水從鬢角一絲一絲地冒出來，不由得讓我眼眶泛溼。

臨上車前，問了問隨扈，各位怎不事先跟龍潭分局打招呼說一下？隨扈回說，會挨院長罵，去任何地方，每次都是院長讓他們先去買好票，再推院長進去參觀。

看到現在紛亂的政壇，那一個政客不是億萬富翁，那一個政客參選不是為了領每票30元的納稅錢，那一個政客不是為選上而選，全都不是為增進人民福祉，全都是為政黨利益，為個人官位，甚至不惜操控媒體造假，反正只要能當選一切都可改變，改變的是人民跟著政客搞詐騙，卻改變不了人民經濟困頓的深淵。

(中時電子報)