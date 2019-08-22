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(10：19更新)氣象局10點發布最新一報，白鹿颱風目前在鵝鑾鼻東南東方1120公里海面，往西北移動。明晚接近台灣東半部、巴士海峽一帶，行進速度由每小時15公里加快到20公里，強度有增強的趨勢。周六最靠近台灣時，七級風暴風半徑將達到150公里、輕颱上限，近中心最大風速達每秒30公尺。

氣象局預報員李孟軒表示，預計明天上半天發布海上颱風警報、下半天或晚上發陸上警報，颱風中心登陸的機率高，路徑從宜花東到巴士海峽登陸都有可能，或從海上掠過。周五東半部有間歇陣雨；周六全台陣雨、雷雨，東半部、南部降雨顯著，有局部豪雨發生；周日受外圍雲系影響，中南部有雨。

李孟軒說，周六(8/24)一整天颱風最接近台灣、風雨最劇烈。若中心登陸東半部，東部的雨勢會最大，中心剛離開台灣時，南部會有較大雨勢。如果路徑偏花蓮以北，對中部、北部的影響比較大。

氣象達人彭啟明在臉書指出，目前太平洋高壓已經明顯西伸到台灣附近，有利於颱風接近台灣。白鹿颱風的結構還在整合發展，結構不是很完整，西南側的對流及水氣發展較旺盛，像是有點不均勻的陀螺，行徑方向仍有不確定性。

彭啟明說，從現在的各種預測，中心侵襲台灣的機率相當高，「是近兩年來，可能成為第一個中心正式登陸的颱風」，還是用較高標準來準備因應會較合適。不能說白鹿只是輕度颱風就掉以輕心，因為過去很多的災害統計，不見得會和颱風強度有關。

(中時電子報)