高雄市長韓國瑜昨(21)日北上參加台北市美國商會進行演講，以「從高雄市政到台灣未來－由能源、科技與開放看台灣經濟發展」為主題，談到他對於台灣未來的願景與發展，過程中，港媒發現韓國瑜的兩點行為引人注目，讓他瞬間成為全場焦點。

據港媒《中評社》報導，韓國瑜表示本次行程應美國商會要求，不希望太政治性，所以可供媒體拍攝及採訪的時段只有用餐前的致詞以及用餐後的受訪，但韓國瑜也沒有放過這次的曝光機會，在所有人都穿著西裝的場合，韓國瑜卻是身穿招牌的藍色襯衫，大有「萬綠叢中一點紅」之感，馬上抓住了媒體的目光。

另外，或許是為了擺脫過去「愛喝酒」的耳語，在與賓客敬酒時，韓國瑜手拿的不是酒杯，而是一杯白開水，大有平反「酗酒」謠言之感。

本次的演講韓國瑜充分表達對台灣未來的願景與想法，並透過與美國商會的接觸與溝通，讓雙方達成一股默契；對於美國商會是否支持韓國瑜，商會會長李豪表示，會員之間有不同的立場，他都相當尊重。

(中時電子報)