一名網友在臉書「爆廢公廢」公社PO文表示，日前在自助餐飯吃到一半，抬頭想看一下時間，結果被眼前的景象驚呆，嘴裡的飯都快掉出來了，因為他看到前面正在夾菜的正妹，竟然將雪白的花瓣「霸氣外露」，且似乎沒穿內褲，連前面的阿嬤見狀也趕緊偷拍，照片曝光後，網友全驚呼「這是穿反嗎？」

網友吃自助餐驚見「美景」（圖／翻攝自爆廢公社）

從原PO分享的照片可見，這名綁著包包頭的女子，穿著佈滿大象與圖騰的清涼短褲，不過屁股處卻直接大開洞，雪白花瓣就這樣一覽無遺，讓人看了臉紅心跳。

網友看到影片紛紛暴動留言「這是最好下飯的配菜」「好想過去刷卡」、「這褲子看起來很方便」、「這是開襠褲吧」、「還沒穿內褲，現在的女人真的很敢穿」。

還有眼尖的網友發現「前面的阿嬤也在偷拍」、「前面阿嬤是老司機」、「過沒幾天，賴群應該都會有」、「前面那位也在拍」、「所以你在拍阿嬤偷拍嗎」。另有網友判斷「應該是褲子破，自己不知道吧！」

(中時電子報)