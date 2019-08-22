立法委員陳超明曾任2屆縣議員、1屆省議員及3屆立委，擁有豐富從政經驗的他，深耕苗栗選區多年，外界認為他拚2020連任勝券在握。但陳不敢怠慢，愈接近選舉腳步愈是勤快，挾帶基層實力與現任優勢，他認為海線普遍缺乏產業園區開發，這是未來努力的目標之一。

陳超明獲國民黨提名，力拚苗栗縣立委第一選區連任，此選區又稱「海線」，範圍擴及苑裡、通霄、竹南、後龍、銅鑼、造橋、西湖及三義，共8個鄉鎮，目前浮出檯面的參選人還包含民進黨籍現任縣議員羅貴星、民進黨員以無黨籍參選的朱哲成，以及生態作家朱英濠。

陳超明任內關注竹南公義路底拓寬案，協助爭取1845萬元經費解決當地交通瓶頸；改善通霄農業灌溉問題，他爭取前瞻2億元補助通霄溪伏流水開發工程，另要求農委會重新研議納通霄地區為灌區之可行性等。

教育方面，他注重學習環境改善，盤點縣內老舊校舍，協助向教育部爭取經費修建，包含竹南國中老舊校舍改建完成，忠孝樓正式落成啟用、竹南國小活動中心重建案也爭取了1億4810萬元補助，滿足教學與社區的多功能使用需求。

陳超明表示，想要為民爭取的福祉很多，難以用三言兩語概括敘述，主要朝兩大方向努力，包含山坡地開發適度解禁、協助海線鄉鎮開闢產業園區、招商增加就業機會等，據了解除竹南外，後龍、通霄都有開發產業園區的意願，苑裡交流道開闢後，鄰近台中地區工廠聚集，同樣有開闢園區的想法，陳說到，苗縣逾8成為山坡地，若適度開放開發，有望加速地方發展。

(中時 )