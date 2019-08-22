2019.08.21新聞深喉嚨 眼紅美重視韓？AIT拜訪、美商邀演講 綠玻璃心碎了？

高雄市長韓國瑜昨日（20）不僅在美國商會演講，更獲美國在台協會（AIT）處長酈英傑高調拜訪，還獲邀9月二度訪美。AIT臉書連發7篇文，足見對韓重視，總統蔡英文這包長期傾銷的「芒果乾」（亡國感），硬生生被美國吃掉，讓蔡大酸韓是用何身分在對台美關係發言？台北市議員戴錫欽直言，台灣是民主社會，就算任何一位草包、土包子、庶民、百姓都有資格對台美關係發言。

戴錫欽在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，當酈英傑南下與韓國瑜相談甚歡，蔡英文大概玻璃心碎滿地！因為這清楚向全台灣展示，台美關係的經營與對美外交關係，並非民進黨的專利。包括這次陪同韓參與會面的趙建民、蘇起、夏立言、廖達琪教授，都是在兩岸、外交學有專精的權威，韓不僅道美國商會演講，9月更將二度訪美。

不僅如此，戴錫欽指出，像這次F-16V軍售案，韓國瑜講得非常得體——「我們感謝美國對我們的友善，而且我們的國防真的非常清楚，我們主要是防守不會主動攻擊，我們必須要有好的軍事實力，跟穩定的兩岸關係。」這明明是作為國民黨總統候選人非常得宜的發言，蔡英文卻酸：「請問你是用什麼身分發言？」

戴錫欽痛批，蔡英文說出這種話，根本喪失民主素養，且意圖塑造韓國瑜「草包」形象。今天在台灣，就算草包、土包子，以及任何一個庶民、中華民國國民，想要感謝美國對台軍售，有何不可？難道只有你蔡總統才可以發言嗎？更何況蔡自己都說，感謝國民黨總統參選人表達此言論，那這些酸言豈不自相矛盾！

(中時電子報)