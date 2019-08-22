就算到了現在，火箭「大鬍子」哈登仍相信，自己上季沒法完成年度MVP連霸，卻遭公鹿「字母哥」阿提托康波搶走，一切都是聯盟政治操弄下的結果，「這是前所未聞的事情，我相信直到我退役了，人們還是會繼續討論這件事情。」

「這超出了我的控制範圍，一旦媒體季初製造出某人觀點後，他們就會堅持下去，且持續一整季，」哈登在《97.9 THE BOX》節目表示，「我不會討論其中細節，但我唯一能做的就是控制自己表現，上場打出高水準，你懂我意思嗎？」

哈登這番話無疑是在嘲諷阿提托康波不該拿到上季年度MVP，一切只因聯盟刻意想要塑造全新球星，才讓字母哥搶走原本屬於他的年度MVP，可是光從球隊戰績(公鹿上季聯盟第1)與個人數據方面來看，字母哥表現一點也不輸哈登。

「我上季表現很可能之前很少有人可以做到，人們關注於我能得到多少分，這已經變成焦點，但我控制不了自己能否拿下年度MVP，我可以控制的是新球季回來時候變得更好，」哈登說，「我在新球季只有一個目標，那就是總冠軍。」

(中時電子報)