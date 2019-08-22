前立法委員孫大千在臉書批評蔡政府不要欺人太甚。(圖/翻攝自孫大千臉書)

咬國家機器動員厲害！韓驚爆「車被裝追蹤器」

近來高雄市長韓國瑜爆出遭到國家機器監控的疑雲，不僅出國旅遊遭偷拍，座車還疑似遭到裝設追蹤器，連韓國瑜本人都直說「國家機器動得非常厲害」！總統府呼籲韓市長進行提告，捍衛自己的權利；對此前立法委員孫大千相當不以為然，認為這根本是加害者對受害者的調侃，擺明是在吃人豆腐！

孫大千在臉書上表示，蔡英文總統當年也曾經指控受到國家機器的政治偵防，並且主動提告，最後不也是不了了之嗎？更別提現在的民進黨政府在國家機器內遍布東廠和鷹犬，就算韓國瑜市長主動提告，看到陳師孟這一群復仇者聯盟的嘴臉，又有誰敢出頭為正義討公道呢？

孫大千認為，韓國瑜市長這次抗議受到國家機器的監控，蔡英文總統卻不在第一時間進行澄清與調查，居然反而是叫韓國瑜市長向國家機器提告，這不是擺明在吃被害人的豆腐嗎？

孫大千直批蔡英文總統，敢不敢公開站出來宣示？國家機器不管是現在或者是未來，都不會對政敵進行違法監控和政治偵防呢？過去幾十年來，不知道有多少政治人物受到國家機器不公不義的違法監控，透過提告程序，難道就可以真相大白、以昭公信了嗎？又有誰做到了呢？他要蔡政府別再自欺欺人了！

(中時電子報)