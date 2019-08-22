輕颱白鹿昨日生成後，各國預測路徑逐漸趨於一致，中央氣象局也在今晨發布路徑潛勢預測圖以及暴風圈侵襲機率，顯示周末侵台機率很高，而全台唯一的災害性天氣預報士賈新興指出，白鹿的走法分布「可以從台灣頭到台灣尾」。

賈新興在臉書上發文，根據各國將近100組的系集預測顯示，48小時內的分佈相對集中，但接近台灣時的可能性就非常多，基本上排除一些特別不一樣的路徑後，白鹿走法的分佈可以從台灣頭到台灣尾。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新的歐洲系集模式顯示，50次模擬路徑分布也是北從北部海面、南至台灣南端近海，其中則有大量的模擬路徑通過台灣，顯示白鹿侵台的機率很高。各地所受風雨強度則視登陸地點的差異而有所不同。

中央氣象局所發布的各地暴風圈侵襲機率圖顯示，綠島、蘭嶼達7成，中南部各縣市也都有6成機率，台北則有4成機率會受白鹿侵襲。

但吳德榮也強調，只靠「路徑潛勢預測圖」中間那條通過花蓮而將白鹿說成穿心颱，完全忽視預報誤差的存在，是不符合科學的行為。

(中時電子報)