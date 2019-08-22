2020總統與立委大選，許多主張改變的有心之士投入這場關鍵選戰，高雄市第一選區中，有一名女性投入這場選戰，並在這場選戰中挑戰另名深耕已久的女性立委，這位女性戰將即是國民黨提名的王齡嬌，號稱「議會小辣椒」。

王齡嬌在思維邏輯、議題掌握度、待人接物、處理與解決問題的能力可見效率與積極，她參加國民黨將近30年黨齡，國民黨相當看重與栽培她，並對於她「重出江湖」與同選區的邱議瑩競選，有百分百的支持與肯定。

王齡嬌來自嘉義貧窮的鄉下，是客家女兒，5歲隨著父母親來到高雄打拚，從小在菜市場賣過紅龜糕、菜、水果及魚，如同是在菜市場長大的女孩，可說是菜市場公主，與韓國瑜市長一樣都是菜販。

王齡嬌從小功課優異，17歲加入救國團志工，將她的潛質與懷抱夢想的性格發揮，18歲兼家教幫助家裡買房付貸款，20歲開起補習班，教了8年的書，因覺得自己實力不夠，於是帶著10萬元遠赴澳大利亞進修，一年就取得國際旅遊、飯店管理及秘書專業等三張文憑。

回台後，她開始創業，32歲從事人力派遣業，那時員工最多曾經到3000多人，可說是一個精於經營事業的老闆，2001年當上國際青商會50年來最年輕的女性總會長，之後因緣際會從一個默默無名的小女子受到政黨青睞，一舉成名成為高雄政壇小辣椒。

王齡嬌過去從政8年來，屬於敢言敢衝敢承擔的個性，仗義直言為弱勢發聲，更是擔任國民黨當時倒扁紅衫軍的戰將，88水災揭露陳菊怠忽職守，可說是民進黨最頭痛的藍軍議會打弊急先鋒。

(中時 )