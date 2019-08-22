拚團結！藍令黨部速掛韓看板 破綠「換瑜」傳言

國民黨2020總統提名人、高雄市長韓國瑜自通過初選後，即不斷遭到韓黑攻擊，甚至少數立委也表態不挺韓。對此，身為韓國瑜多年好友的桃園第六選區立委參選人陳學聖，近日率先掛出與韓國瑜同框的選舉看板，主打「贏回來，泛藍大團結」的主軸。網友也對此紛紛表達意見，「這樣就對了」、「他們真的是兄弟阿」。

據悉，陳學聖這次投入選舉是換區參選，原為第三選區(中壢)立委，2020選舉將換到第六選區(大溪、八德)，此選區也是前立委孫大千的選區。而此次陳學聖也將面對尋求連任的無黨籍現任立委趙正宇，趙正宇在地方實力堅強，也因民進黨通過禮讓，不自推人選。因此陳學聖對上趙正宇的機率相當高。

綜合媒體報導，陳學聖服務處主任武九齡指出，陳學聖與韓國瑜有30年私交，兄弟情誼深厚，去年陳學聖參選桃園市長，已颳起「韓流」的韓國瑜壓軸造勢就留給桃園，為陳合體造勢。

這次選舉，陳學聖和韓合體的看板上，也呼應韓國瑜參選總統的主軸「台灣安全、人民有錢」，除了在中壢晉元路、八德眷村改建的陸光四村，共掛起4面大看板，其他地點也陸續尋覓中。

消息一出，有網友在批踢踢網路論壇發文討論，網友紛紛大讚，「他蹭韓可以接受啦，他是少數真正的韓多年好友」、「他才是韓的真朋友」、「這樣就對了！」、「他真的有情有義」、「他們真的是兄弟阿」。

網友在批踢踢網路論壇留言。(圖/截自 批踢踢論壇)

(中時電子報)