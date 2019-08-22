22歲的林姓男子昨晚6點多獨自前往新北市林口區一間知名汽車旅館休息，到了晚間8時許，客房人員見林男逾時未退房，前往察看後，竟發現男子倒臥在血泊中，死亡已有一段時間，警方到場後，在現場發現一把手槍及遺留的手機，初步研判並無外力介入，詳細死因仍待檢警相驗後進一步釐清。

監視器畫面顯示，林男獨自一人進入房間後，並無他人再進入，且房間內擺設整齊，並未見打鬥痕跡，林男太陽穴上則有明顯槍傷。

據了解，林男與女友前兩天疑因感情問題產生口角，林男在事發前還有傳簡訊給女友，表示自己真的很愛她，字句間流露道別之意，而女友看到簡訊後，趕緊回撥好幾通電話給林男，但都無人接聽，不料數小時後，竟傳來噩耗。

警方表示，需等檢方相驗再對外說明，詳細事發原因，仍待進一步調查釐清。

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