國民黨在台中市立委第六選區（中區、西區、東區、南區）推出資深議員李中，挑戰尋求連任的民進黨籍黃國書。李中以「拚經濟」、「刪惡法、除惡政」等訴求，猛砲批評民進黨執政不力，導致台灣經濟、民主倒退，而社會大環境氛圍氣勢正可用，他火力全開力拚立委。

李中連任5屆台中市（直轄市、省轄市）東南區市議員，長期深耕東、南區，實力雄厚；在中、西區雖較無在地淵源，但清新的問政形象，近來勤走基層密集拜票，若能順利整合泛藍選票，大有可為。李中說，他將以「拚經濟」、「刪惡法、除惡政」等訴求作為競選主軸，這也是台灣急迫需要解決的問題。

去年九合一選舉，22個直轄市及縣市長選舉，民進黨從原有13席掉到6席，國民黨則從6席增為15席。李中直指，這就是民眾對執政黨不滿的呈現。他強調，在此政治環境氛圍下，「韓流」順勢而起，台中市國民黨提名爭取連任的議員，搭配韓國瑜造勢，全部順利當選。

「現在的社會氛圍，是不能忍受民進黨！」李中批評，民進黨做得不好是事實，他每天跑基層的行程滿滿，深刻感受到民眾對民進黨執政的不滿，民眾雖不敢言，但很清楚要透過選票表達。

身為在野黨立委參選人，李中猛攻民進黨毫不手軟。他砲轟綠營執政「惡法、惡政」，強調民進黨執政3年多來，修正「一例一休」勞基法等法案，導致怨聲四起；在五權分立制度下五院本相互制衡，但卻出現監委「辦藍、不辦綠」，指控民進黨掌握行政、立法及監察等資源，大權一把抓，簡直是開民主倒車。

「台灣要拚經濟，要生存，就要處理外貿問題！」李中強調，新興市場東協十國火熱崛起，但是在「東協10+6」自由貿易區協定，台灣竟與北韓是東亞「唯二」沒加入的國家，可見，台灣若不優先處理經貿問題，恐將危及未來貿易生存空間。

(中時 )