南韓《朝鮮日報》報導，青瓦台22日召開由國家安保室長鄭義溶主持的國家安保會議（NSC）常任委員會，決定延長24日將到期的《日韓軍事情報包括保護協定》（GSOMIA）。

報導指出，南韓政府相關人士21日表示，「NSC很可能決定讓GSOMIA自動延長」，其他相關人士也表示，「GSOMIA有必要維持」。不過，青瓦台這次雖然決定延長GSOMIA，但有可能是以「附條件延長」的方式向日本政府施壓。

《日韓軍事情報包括保護協定》每年都會自動延長，若有一方不願再延長則必須在到期前的90天內以書面通知對方後自動終止協定。24日是決定是否延長的最後期限，日方已表示應該延長，韓方則因不滿日本加強對韓國產品的出口管制而遲遲不做出決定。

報導指出，美國對此表示擔憂，加上北韓持續發射飛彈等挑釁行為，使南韓轉變原來強硬的姿態。南韓總統文在寅在15日光復節紀念典禮上致詞時也強調要與日本對話。南韓國防部長鄭景斗21日在國會上針對GSOMIA表示，「正考慮所有案例在研究中，我認為是十分有戰略價值的」。

(中時 )