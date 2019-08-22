美國務院正式批准 對台2500億F-16V軍售

大陸國台辦發言人馬曉光就美國向台灣軍售F16-V一事再次應詢表示，美方不顧中方強烈反對，執意對台軍售，野蠻干預中國內政、肆意違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係，公然破壞兩岸關係和台海地區和平穩定。我們再次敦促美方立即停止對台軍售，立即停止支持台獨分裂勢力的惡劣行徑。

民進黨當局罔顧台灣同胞福祉利益、身家性命、賣身投靠、寡廉鮮恥，執意要將2300萬臺灣民衆帶上絕路，必將遭到歷史的懲罰。

(中時 )