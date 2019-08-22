美軍售台灣 國台辦斥：將2300萬臺灣人帶上絕路 09:122019/08/22 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國台辦發言人馬曉光。（藍孝威攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國務院正式批准 對台2500億F-16V軍售 大陸國台辦發言人馬曉光就美國向台灣軍售F16-V一事再次應詢表示，美方不顧中方強烈反對，執意對台軍售，野蠻干預中國內政、肆意違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係，公然破壞兩岸關係和台海地區和平穩定。我們再次敦促美方立即停止對台軍售，立即停止支持台獨分裂勢力的惡劣行徑。 民進黨當局罔顧台灣同胞福祉利益、身家性命、賣身投靠、寡廉鮮恥，執意要將2300萬臺灣民衆帶上絕路，必將遭到歷史的懲罰。 (中時 ) #軍售 #台灣 #兩岸 #國台辦 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京對台政策 不再顧慮美國 04:102019/08/18 時論廣場 美對台軍售升級 空軍F-16幫抬頭 04:102019/08/19 焦點新聞 以靜制動就可打趴川普 04:102019/08/19 論壇廣場 美對台軍售F16 韓國瑜：感謝 11:112019/08/19 政治 國台辦：正告民進黨當局 停止插手香港事務 11:192019/08/19 兩岸 美對台軍售 國台辦批蔡被釘在歷史恥辱柱 19:462019/08/19 兩岸 楊力宇逝世 國台辦表哀悼 11:062019/08/21 兩岸 蔡連任機會大 兩岸須留迴旋空間 04:092019/08/22 話題觀察 美對台軍售 將加劇台海緊張 04:092019/08/22 焦點新聞 美批准售台66架F-16V 陸抗議 04:102019/08/22 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 揪出內鬼 港機管局解僱2員工 - 兩岸 - 旺報 陸美關係緊張 眾多大陸留學生棄美留英 - 兩岸 - 工商 東協智慧城市展 泰方撤我展館名 - 兩岸 - 旺報 美正式售台F-16V 將與F-35協練 - 日報 陸093A核潛艇靜音 1碼外110分貝 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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