今年5月才跟交往1年多的卡戴珊家族小妹詹娜分手的七六人明星後衛班西蒙斯，如今竟遭美國八卦媒體爆料，跟公牛傳奇球星皮朋前妻拉莎(Larsa)一起從好萊塢派對離開，只是拉莎整整比班西蒙斯大了22歲，竟傳出約會緋聞也太誇張了！

眼見緋聞越傳越扯，跟卡戴珊家族關係深厚的45歲「美魔女」拉莎，連忙透過《TMZ》澄清自己沒跟23歲的班西蒙斯見過面，「我根本從來沒有見過他，更不可能跟他一起離開派對，他曾跟我的好友姊妹約會，我永遠不會這麼做。」

畢竟拉莎雖然保養有方，到現在外型仍然很「辣」，卻跟皮朋生過4個小孩，最大的兒子都已經18歲了，實在不太可能找到一個年紀可以當兒子的班西蒙斯約會，況且假如她真的這麼做了，難免也被卡戴珊家族掛上「叛徒」頭銜。

因為先前卡戴珊家族的「密友」裘迪伍茲，才被爆出「偷吃」柯勒卡戴珊的前夫，也就是騎士中鋒崔斯坦湯普生，造成柯勒卡戴珊憤而分手，更批評裘迪伍茲是個叛徒，如今拉莎卻跟詹娜前男友班西蒙斯傳出緋聞，當然必須趕緊出面澄清。

(中時電子報)