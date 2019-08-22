太平洋高壓回神 東部、南部受白鹿影響最大（中天新聞）

氣象達人彭啟明在個人臉書表示，「過去兩個禮拜南部人都在喊快發霉了！每天雨都下個沒停，有時候還會雷聲大作、暴雨如注，清理家園都來不及。」好不容易太平洋高氣壓回神，卻把剛生成的輕颱白鹿往南趕，按照氣象局預測的路徑來看，東部、南部受影響最大，還得再忍受一波風雨侵襲。

彭啟明指出，今年8月上旬的太平洋高壓實在是積弱不振，南邊的水氣源源不絕的補充上來。從午後雷雨、利奇馬颱風、西南氣流、大低壓帶，很多地方已經連續下了1、2周的雨，所幸太平洋高壓及時回頭，這兩天的天氣轉趨穩定，一掃陰霾。

他說，不過高壓一增強，颱風也就容易往台灣靠過來。白鹿颱風在這個周末侵襲台灣的趨勢已大致明朗，有可能還會比預期再南偏一些，差別只在各地區的影響程度不同，不過都是以「東部、南部」影響最顯著。

彭啟明為這段時間的天氣變化做結論：白鹿颱風過後，台灣大致會回到太平洋高壓籠罩的天氣型態，夏天又回來了！

(中時 )