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政見第一槍！ 韓國瑜明公布續建核四能源政策

高雄市長韓國瑜昨應台北市美國商會邀請北上發表主題演講，會後接受媒體聯訪表示，核四必須在兩前提下重啟。但新北市長侯友宜卻表示，核四是一個假議題，因為燃料棒都不在了，若要重啟，要再花很多經費。但侯友宜的說法，讓網友無法認同，有挺藍的支持者大驚「亡精貧2.0」是你？

韓國瑜昨赴台北市美國商會的邀訪中，在會議上，韓國瑜談到核四議題，他批評，民進黨執政以來因躁進的非核家園政策，沒有完善的配套措施，產生了很多嚴重的問題。韓認為供電問題不能繼續這樣下去，提出以核養綠的方式漸進取代核能。韓更強調核四必須重啟，但要在人民同意和安全無害的兩大前提下重啟。

不過，侯友宜昨出席市政行程，對於核四議題，侯友宜表示，沒有核安就沒有核電，希望新北市民能在核安無虞時再用，侯也說，核四是一個假議題，因為燃料棒都不在了，若要重啟，要再花很多經費。

侯友宜的回答，讓網友不能接受，大批「候友宜漸漸的將打韓當做任內工作了」、「請問侯大專家您的核安標準是啥？不要只是一句口語，要有實際的數據與標準。火力發電難道就百分百安全嗎？重啓核四是假議題，你所要求的核安標準更是虛無飄渺，隨興而定。實事求事努力為民服務的市長如次打迷糊戰的嗎」、「什麼事情是看做與不做！候市長你假鬼假怪下次不會投你了」！

還有網友表示，「侯市長謹言慎行，身為國民黨員，應以大局為重，公投通過，如有機會重拾執政權，没有什麼不可能」、「完全搞不懂這人在做什，不幫忙算了還一直扯後腿，國民黨一堆這種人」，更有網友暗喻侯友宜是「亡精貧2.0」！

(中時電子報)