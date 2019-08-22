北捷「板南線」系統異常 車站人潮擠爆像跨年

(12：33更新) 台北捷運公司表示，維修人員檢修發現，訊號異常原因為「軌道電路功率放大器板燈號異常」，經更換後就恢復正常，至於軌道訊號異常原因，將於收班後詳查。旅客如果因本次事件，中途提前出站或已進站不搭乘等，可洽車站辦理退費。

台北捷運板南線江子翠站往南港展覽館站方向，今早8時7分發生軌道訊號異常，板南線緊急進行班距調整，有旅客在西門站被趕下車，忠孝新生站也人潮炸裂，通勤交通大亂，訊號異常於8時47分排除。

因為訊號異常，讓板南線全線列車大亂，車站人潮炸裂，擠爆月台，北捷緊急實施動線管制，手扶梯全部關掉，控制人數進月台，連車上的人也被禁止下車，只能站在車廂裡等。網友還在PTT發文，「忠孝新生站廣播，先前江子翠站系統異常，班距調整中」造成忠孝新生站的人潮爆炸，人全卡在月台、走道，「板橋也快滿出來了」、「原來…剛剛板橋和新埔全部擠不上去」、「台鐵剛剛傳染過去的囉？」、「我人在車上，都沒有廣播說發生什麼事」、「代表台北人真的太多了」、「柯P不用負責？」、「提早跨年www」。

還有人因此遲到，「我從頂埔上車到江子翠原18分鐘搭了快40分鐘」、「早上又要一堆人開遲到證明 缺席開會了」、「誤點證明只開13分鐘......」。

通道被擋住，不能進去。(網友提供)

忠孝新生站被擠爆。(網友提供)

月台也都是人。(翻攝自PTT)

翻攝自PTT

(中時電子報)