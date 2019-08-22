2019.08.21新聞深喉嚨 眼紅美重視韓？AIT拜訪、美商邀演講 綠玻璃心碎了？

高雄市長韓國瑜20日在美國商會演講，更獲美國在台協會（AIT）處長酈英傑高調拜訪、AIT臉書連發7篇文，9月還將二度訪美。立法委員江啟臣，蔡英文如今的種種酸語，不僅酸韓，更是酸酈；蔡此時就像「心愛的人跟人走」失戀般，感嘆美國怎麼跑去看韓、怎麼這時候去高雄？

江啟臣在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，國民黨跟美國的關係其實一直都很密切，從二次大戰前到二次大戰後，國民黨哪次沒跟美國保持密切關係？台灣若產生不民主的選舉結果，美國也會受到傷害，美國是有他的底線的，所以對美關係絕非民進黨專利。

話鋒一轉，江啟臣指出，維護台灣的民主安全，本來就是美國的宗旨，他們也不願被貼上偏袒某方的標籤，所以去拜會國民黨總統候選人理所當然。蔡英文跟綠營此時對韓國瑜的酸語，其實也是在酸酈英傑，這種狀況就像失戀的人在喊：「啊你怎麼跑去看他？你怎麼這時候跑去高雄去？」彷彿心愛的人跟人走的感覺，這也凸顯了格局。

江啟臣強調，身為一個民主社會的現任總統，必然遇到對手，所以酸言酸語都是無意義的。蔡英文向來呼籲共同對外、共同支持國防政策，那麼韓國瑜對美國表示感謝與尊重，有什麼錯？蔡根本是前後邏輯矛盾。

(中時電子報)