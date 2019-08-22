中國國民黨提名高雄市長韓國瑜競選2020總統，但黨內有待整合；黨主席吳敦義日前表示，已請副主席郝龍斌和前鴻海集團創辦人郭台銘問候溝通2次，力促黨內團結。對此，資深媒體人黃創夏認為，韓民調持續下跌且落後蔡英文，「問題就在韓國瑜」，國民黨若不敢面對真相，國民黨和韓國瑜就一起被掃入歷史灰燼。「為了換掉蔡英文，韓國瑜再差勁也可以？天大的笑話」。這番評論也引發網友質疑。

吳敦義日前表示，他希望促成團結，但和郭台銘的會面還在聯繫中。吳敦義表示，至少已請郝龍斌和郭台銘問候溝通2次，他也抱著團結的希望，「結果會如何，我也不能現在就確定，只能抱這樣的希望」。對於是否擔心郭、韓心結太深，無法化解？吳敦義則回應，大家都是黨員，這次黨內初選，也是大家同意採全民調，「我看也沒有什麼恩怨，就是希望為國家做事」。

黃創夏在臉書指出，今天距離大選登記日，還有93天。對於吳敦義幹嘛急著要見郭台銘？要帶「預備方案」給郭台銘嗎？黃創夏認為，韓國瑜高雄市政做不好，民調持續下跌且落後蔡英文，能力丶品德早就沒有說服力，連打敗蔡英文也不行，「倒數計時中，搬好板凳看：這次要輸多慘？」

黃創夏認為，韓國瑜除了創造Kuso話題，幾乎毫無用處，他點出問題就出在韓國瑜身上！他直言，國民黨若繼續鄕愿丶護短，不敢面對真相，那麼就讓國民黨和韓國瑜一起被掃入歷史灰燼吧。「為了換掉蔡英文，韓國瑜再差勁也可以？天大的笑話」。

這篇文章引發諸多討論，但有網友質疑黃創夏「黃先生，人生的路說長不長，說短不短，何苦成天昧著良心賺錢呢？你要用怎樣的標準來教育下一代？生命只在呼吸之間，仰不愧天，不是做人最基本的條件嗎？」

(中時電子報)