戴資穎世錦賽第二輪比賽精華。(嵌入自BWF官方臉書)

羽球女單世界第二戴資穎昨晚在2019世界羽球錦標賽第二輪，第2局面臨13：14落後之際，展現前球后的氣勢，把印尼對手菲崔雅妮（Fitriani Fitriani）的分數定在13分且自己一口氣連拿8分鎖定勝利，賽後被印度媒體稱讚：「戴資穎才辦得到（Just TTY things ）。」

印度媒體Scroll.in的專欄作家維納亞克（Vinayakk Mohanarangan）看到戴資穎第2局精采的表現，賽後忍不住透過推特表示：「對手菲崔雅妮打得超好，戴資穎第2局又13：14落後，你們猜接下來怎麼了？戴資穎連拿8分、以直落二局數收下勝利，這就是戴資穎，只有她才辦得到了。」

今天16強戰戴資穎要面對生涯首度交手的韓國選手金佳恩，由於現任世界球后山口茜第二輪意外出局，小戴若打進到四強，就有機會重返世界球后，對於山口茜因為傷勢影響表現而吞敗，小戴認為因為賽事較密集，選手受傷在所難免，只能以自己可以準備的情況下盡力發揮，自己世錦賽首戰感覺狀況普通，球場風向較小、球也比較慢，可以說人人有機會。

除了戴資穎，寶島男單一哥周天成要迎戰新加坡選手駱建佑，雙方也是生涯首度交鋒，大會男雙第11種子李洋/王齊麟要對壘韓國崔率圭/徐承宰，第13種子廖敏竣/蘇敬恆要挑戰丹麥籍第8種子阿斯卓普（Kim Astrup）/拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）。

(中時電子報)