高雄市長韓國瑜團隊今(22)日中午將直播，對未來國家政策提出想法及願景，昨日韓國瑜競選團隊發言人何庭歡連線政論節目中表示，將集合國政顧問團隊之所長，為台灣長年以來的能源問題提出解方。

何庭歡表示，國政顧問團隊中的前行政院長張善政、前國發會主委杜紫軍都是能源專長，過去815大停電顯現了台灣的缺電問題，台灣地處海島，深知自然資源不足，發電成本相對高，國政顧問團隊將發揮專長提出問題解方。

何庭歡提出自身過去擔任記者時的經驗，表示台電對於漲價與不漲價之間的抉擇也是相當兩難，儘管發電成本提高，但電價上漲會造成物價的上漲，東西變貴就回不去了，對於民生經濟會造成重創。

何庭歡說，現今最重要的目標就是找到便宜的電，火力發電在所有選項中的成本是相對較低的，但近來深澳、台中火力發電廠的種種爭議，以及其造成的空汙、環境汙染，都讓人必須去尋找其他的替代方案，而風力、太陽能發電等綠色能源能不能達到普及的程度，相信以張善政團隊的專業，今天都能夠找到解答。

(中時電子報)