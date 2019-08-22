075型兩棲攻擊艦

軍迷近日拍攝的照片顯示，解放軍打造首艘075型兩棲攻擊艦的進度迅速。

據《南華早報》（South China Morning Post）22日報導，從上海滬東中華造船廠乾船塢外拍攝的照片顯示，鷹架環繞著兩個分開的船艛建築，意味這估計達4萬公噸的兩棲攻擊艦可能有雙艦島。

不過，新浪軍事分析認為，075艦仍採取了一體化艦島、雙桅杆設計。這是現代兩棲攻擊艦比較常見的設計，兩棲攻擊艦探測系統相對簡單，但配備有完善的指揮控制系統、通信/資料鏈設備，採用雙桅杆設計有助於改善艦艇電磁相容性能。

分析指出，075艦採用了巨型總段建造技術，在建造之前，就進行了預舾裝，而管線，基座與閥門等都已安裝到位，既提高了建造速度，也大幅縮短了艦艇下水後的舾裝時間。

6月的商業衛星圖像顯示，它的樑寬32米，還沒加上艦首與艦尾，但最新的照片顯示，075艦艏分段吊裝完成，艦島也安裝到位，整體已經成型。香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平指出，075艦打造的進度顯示，可能再過幾個月，它就會下水了。

他認為，隨著北京7月公佈的國防白皮書指出，維護中國大陸海外利益是解放軍最重要的任務之一，未來像075艦這樣的大型直升機船塢登陸艦（Landing Helicopter Dock, LHD）可能會扮演比航母更重要的角色。

「直升機船塢登陸艦是藍水海軍的核心，因為它有整套武器，還有更多海軍陸戰隊，以從事可能的地面戰，而航母不過是機動的空軍基地，」他說，「每次美軍進行海外部署時，直升機船塢登陸艦都是當先鋒。」

就在北京面臨南海主權爭議挑戰，還有兩岸關係緊張之際，近年解放軍海軍已訂購了好幾艘直升機船塢登陸艦。

分析認為，075艦的主要任務是利用艦載直升機進行兵力投送。而設計要點就是盡量拓展飛行甲板，提高艦載直升機起降能力。先前有報導說，新組建的海軍陸戰隊合成旅下轄空中突擊營，075艦將成為陸戰合成旅空中突擊營的前進基地。此外，它還有塢艙，可以搭載2艘氣墊登陸艇，可以進行超視距登陸，甚至能將主戰坦克之類重裝備投送到灘頭，提高兩棲部隊作戰能力。

從2016年起，已經有5艘排水量為2.5萬公噸的071型船塢登陸艦陸續下水，其中3艘已服役，另2艘仍在進行海試。據信解放軍第一批075艦有3艘。除了美國4.1萬公噸的黃蜂級（Wasp-class）兩棲攻擊艦，還有4.5公噸的美利堅級（America-class）兩棲攻擊艦外，075將成為世界第3大的兩棲攻擊艦。它遠比日本的2.6萬噸出雲級直升機護衛艦，還有法國2.1萬噸的西北風級兩棲突擊艦都大。

075將能搭載多達30架直升機，龐大的甲板上更能起降類似F-35B的短場∕垂直起降戰機。如果075裝備了這類戰機，可望像美國使用直升機船塢登陸艦般，把它當成輕航母來用。不過，問題在於，解放軍目前還沒有任何類似F-35B的戰機。

(中時電子報)