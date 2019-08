「下衣失蹤」那似有若無的性感曾經風行全球,現在國外有一種比它更辣的穿法!在澳洲的「Born To Be Chic」販售一款半乳全露的上衣。這件上衣幾乎只蓋住了重點部位整個南半球都出來見客。「Born To Be Chic」在fb上將商品的圖片放上,並且定價為英鎊67.20(約台幣2550元)。這款上衣引起女性網友們強烈的批評。有人嘲諷道:「終於找到能與男友父母一起共進晚餐的衣服了。」另一位網友直接表示:「倒不如什麼都不穿!」而一位網友非常同意,並說道:「要是一個噴嚏,『奶奶』就要出來見客了」。不過這款上衣擁有多種穿法,還是有正常的版本。

(圖/取自太陽報)

據《太陽報》指出,有哺乳期媽媽認為這樣的設計很適合她們哺乳時穿著。時尚專家則認為,人們應該去試著接受一些不成熟的創作。但是另一位專家則認為現在的這些熱議正是「Underboob」引領著風潮的證明。

(中時電子報)