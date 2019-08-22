氣象局預報員劉沛滕今（22）日上午表示，輕颱白鹿目前的位置在台灣東南東方1120公里，持續朝台灣靠近。估計明天上午發布海上警報，隨後再發布陸警，但不會同時發布，這種情形只有颱風在台灣附近生成才會出現，因此確切時間還要再觀察。

劉沛滕說，目前研判白鹿可能會在台灣東南部登陸，但因太平洋高壓偏強，西伸速度加快，可能迫使白鹿往南走，也可能不登陸台灣，轉而通過巴士海峽。且除了高壓的影響外，白鹿本身的結構發展並不完整，分為南、北兩半，南半部比較強大，因此路徑也可能往偏移，走到巴士海峽。

無論如何，即使是輕颱，周六將是白鹿颱風最接近台灣、影響最劇烈的時刻，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，要嚴防強風豪雨。周日颱風逐漸遠離，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區也有局部短暫雷陣雨，預估下周一起恢復上午多雲到晴，進入典型的夏季。

氣象局：輕颱白鹿在東南部登陸機率較大

(中時 )