一名莊姓業餘攝影2016年透過臉書，以1.8萬元酬勞約拍I罩杯女模「娜娜」（化名），不料娜娜洗完澡被莊男壓制在床，性侵得逞，今年六月法官依強制性交罪，將他判處4年有期徒刑。娜娜另外提出民事賠償200萬元，高院法官審酌她出現創傷後壓力症候群，昨再判莊男賠償50萬元確定。

據「自由時報」報導，莊男對娜娜性侵後，再強拍5分鐘裸照，還斥責娜娜「專業一點」、「我找妳是來拍照的」。娜娜到派出所報警提告後，莊男才急忙傳訊息道歉：「我只是進去一下」、「我沒有射」。

莊男到案後仍頻頻強調自己是遭人構陷，且娜娜當時有許多機會可以打電話求助，卻沒有這麼做，還同意讓他拍裸照。

不過，一、二審法官皆不採信莊男的說詞，並依強制性交罪判處4年有期徒刑，他不滿上訴。最高法院法官認為，女方有清楚說明自己並不願意這樣做，「我接的是拍照不是做愛」，可見並非如莊男所說是雙方半推半就而成，仍於今年6月裁定駁回上訴，全案定讞。

2個月後，高院審理娜娜提出的200萬民事賠償告訴，基於娜娜事後患有創傷後壓力症候群，身心遭受折磨，因此判定莊男須再賠償50萬元確定。

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(中時電子報)