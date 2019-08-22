輔仁大學附設醫院開院近兩年，骨科全方位精準微創內視鏡治療，成為國內少有專精每個關節內視鏡手術的醫院，雖然是地區醫院規模，但卻已經達到頂尖醫學中心的醫療水準，去年執行超過400台骨科內視鏡手術，與台大醫院比較，已達到一般醫學中心近八成的數量，未來更預期向上攀升。

副院長江清泉指出，關節是骨科重點，各家頂尖的醫學中心醫院骨科都有內視鏡，但輔大醫院是國內少有的專精微創醫院，每個關節都進得去，等於適用骨科各領域，輔大醫院骨科每個月門診超過五千人次。

輔大醫院骨科醫師葉炳君和洪嘉鴻都是國家隊醫，在國際運動場合常常可以看到他們照護選手的身影。葉炳君說，微創手術的優點，傷口小而較美觀、組織傷害小、減少出血量和輸血的相關併發症，病人術後疼痛減輕、住院時間縮短、功能復原增快，也較早恢復工作

葉炳君表示，輔大骨科全方位內視鏡治療包括肩、膝、肘、腕、踝、髖等關節鏡及脊髓腔鏡等，傷口較少，醫師使用先進的器械，治療更細微的病灶，看得更深入，「有時候連紅血球在流動都看得到。」

他分享三個案例，應用肩關節鏡旋轉肌腱修補手術的病人第二天就可以出院，肘關節鏡手術的病人四個星期手肘活動由10-100度恢復到0-130度，經皮脊椎內視鏡手術的病人可在局部麻醉下進行，還可以對旁人揮手。

(中時 )