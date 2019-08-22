來自多明尼加的前大聯盟球星多泰爾(Octavio Dotel)及卡斯提歐(Luis Castillo)近日爆出醜聞，遭多明尼加司法部長公開認為兩人參與販毒、洗錢集團，兩人都曾為球隊拿下冠軍戒指，不過卡斯提歐則在個人IG上喊冤，認為自己不需要在大聯盟賺了好幾桶金後，再用販毒來弄髒自己的手。

多明尼加司法部長羅德里格斯(Jean Alain Rodriguez)指出，「前球星被指控幫助毒品走私集團並從中獲取利潤，不過對這些指控還需進一步調查。除了2人之外，還有18人與此有關，是該區域『最龐大的走私結構』。」而前陣子從南美到波多黎各查獲一批1050公斤的毒品，被認為與這組織有關。

多泰爾是2011年聖路易紅雀世界大賽冠軍隊成員，更是多明尼加在2013年拿下世界棒球經典賽冠軍的班底，他生涯待過13支大聯盟球隊並列史上最多，是著名的「浪人投手」，目前已遭逮捕後轉送至警察局。

而卡斯提歐則是3屆金手套獎得主，15年職業球員生涯曾替馬林魚在2003年拿下世界大賽冠軍，他在個人IG上否認與毒品有任何關係，「事實是我的國家不再有作用了，我的天啊！你認為我會在大聯盟賺了好幾百萬後，用毒品弄髒我的手嗎？」他的律師出面替他回應對這些指控感到茫然，甚至說他從去年以來沒回過多明尼加，不可能參與販毒。

(中時電子報)