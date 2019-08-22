衛星雲圖(天氣風險公司提供/彭啟明臉書)

今年第十一號颱風白鹿，目前在菲律賓東方海面，中心距離台灣南端約1100公里，持續以每小時15公里的速度往西北方接近，颱風的結構還正在整合發展中，至於是否會侵台，氣象達人彭啟明表示，主要看太平洋高壓強弱及環流整合的樣態，一切的根源都還是今年八月上旬的「太平洋高壓」，高壓一增強，颱風就容易往台灣靠過來。

彭啟明在臉書指出，目前西太平洋的太平洋高壓已經明顯西伸到台灣附近，這也給白鹿颱風較強的導引氣流，讓颱風往台灣東部外海到巴士海峽附近接近。這個大環境條件是相當有利於颱風接近到台灣，目前有相當多的預測均指出，中心登陸接近台灣的機會很大，時間點就在這周六，周日將脫離往福建方向前進。

不過三天後的颱風預測路徑，平均誤差全球最好的預測模式都至少有兩百公里以上，等於是從宜蘭到花蓮台東都有可能，現在仍無法篤定在哪裡直接登陸，只能等到前一天預測誤差小到60-70公里時，會更有好的判斷。尤其颱風結構的不均勻，未來是否會讓颱風偏西分量增多，這是未來發展的變數。

不過彭啟明也說，從現在的各種預測，中心侵襲台灣的機率相當高，可能成為近兩年來，第一個颱風中心正式登陸的颱風，還是用較高標準來準備因應會較合適。不能說白鹿只是輕度颱風就掉以輕心，因為過去很多的災害統計，不見得會和颱風強度有關。

(中時電子報)