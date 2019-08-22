今又有一總統大選民調出爐！在藍綠對決下，總統蔡英文以38.7%的支持度，遙遙領先高雄市長韓國瑜的29.2%，大贏韓國瑜9.5個百分點。值得注意的是，韓國瑜支持度已跌破三成。

據《品觀點》今在「2020總統大選民調」記者會上表示，若選戰為一對一下，蔡英文以38.7%的支持度，遙遙領先韓國瑜的29.2%，大贏韓國瑜9.5個百分點。而造成韓國瑜民調下滑之因，品觀點認為，有兩大因素，一為香港反逃犯條例，二為國民黨初選後，鴻海前董事長郭台銘不願整合的態度有關。

(中時電子報)