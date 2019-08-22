海巡署金馬澎分署與社團法人台灣無毒世界協會攜手合作，培訓各地區反毒大使，於今(22)日至本分署禮堂辦理「反毒講師培訓研習班」，希望透過專業講師指導，培育新一代的反毒大使，使得反毒教育能向下紮根，向上結果。

金馬澎分署廖德成分署長、理事長吳玉珍醫師、本分署周彥文副分署長合照(圖/海巡署提供)

社團法人台灣無毒世界協會創會理事長吳玉珍醫師表示：「新興毒品態樣多變，毒販利誘手法推陳出新，因此如何使毒品知識趣味化，宣教內容平易化，強化青年，學子「拒毒」信念， 就是「反毒講師培研班」的重點。 海巡署緝毒專業，加上本次培訓，深信這些反毒大使定能為全民打造安全無毒的防護網。

海巡署金馬澎分署廖德成分署長表示：毒品對國人的危害日趨嚴重，為使青年學子能更了解毒品對人體的影響，本分署特辦理「反毒講師培訓研習班」並結合金門、馬祖、澎湖各外離島反毒能量，透過吳理事長指導，期許參訓同仁能更清楚毒品分級與新興毒品的態樣，提升專業知識及能力，成為反毒大使;後續規劃配合各機關學校宣導活動，將反毒教育的理念散播出去，使各地青年學子均能成為新一代反毒先鋒，讓毒品離開校園，打造一個清新乾淨的社會。

(中時電子報)