博客來搶攻中秋預購商機，30家人氣名店，近300款熱門中秋禮盒，包括去年中秋節禮盒熱銷冠軍「微熱山丘」中秋限定包裝鳳梨酥、知名麵包師傅「吳寶春麥方店」金富桂禮盒、PAUL法式千層蝴蝶酥等，價格在300元～800元，全面7折起。

據博客來銷售觀察，中秋禮盒購買主力，逾8成為30歲～45歲有送禮需求的職場女性，去年禮盒類以鳳梨酥最搶手，包含「微熱山丘」的土產鳳梨酥、百年老餅舖「小潘蛋糕坊」、排隊名店「佳德糕餅」等。

今年預購首波，仍屬微熱山丘「2019中秋限定包裝鳳梨酥禮盒」買氣最旺，已賣破5千組，其次是老牌傳統口味糕點，包含「台中犁記雙喜綠豆椪禮盒」、「陳允寶泉四喜12入禮盒」，選擇偏好少量多樣組盒，價位落在450元左右。

博客來星巴克旗艦館推出6款月餅禮盒、餅乾禮盒共16款，價格從360元～2,280元，目前星巴克禮盒銷售較去年同期成長6成以上，以經典口味的咖啡捲心酥、咖啡蛋捲禮盒最受歡迎，瞄準頂級送禮市場，主打的「月光寶盒」，外盒揉合台灣職人工藝的木製花窗設計，開賣即完售。

(工商 )