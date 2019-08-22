桃市府新聞處公布108年全國運動會 形象短片、主題曲，不論「你哪裡人」，只要挺運動，都是「自己人」。（甘嘉雯翻攝）

桃市府新聞處公布108年全國運動會 形象短片、主題曲，不論「你哪裡人」，只要挺運動，都是「自己人」。（甘嘉雯翻攝）

桃市府新聞處公布108年全國運動會 形象短片、主題曲，不論「你哪裡人」，只要挺運動，都是「自己人」，形象短片的背景音樂即是全運會主題曲「自己人」，桃市府特別找來擅長帶動歡樂氣氛的歌手鼓鼓呂思緯，作詞作曲與演唱。

「選手，在鏡頭前小試身手、展露姿態」，並重複以霸氣、略帶挑釁的台詞「你哪裡人」，來引起注意並加深觀眾印象。

主題曲訂名為「自己人」，呼應行銷主軸「你哪裡人」，也蘊含「只要挺運動，都是自己人」之意，歌曲旋律輕快、節奏鮮明，歌詞帶出運動員不分晝夜都揮汗追夢的堅毅精神，也道出選手遭遇挫敗的辛酸與突破自我的欣喜。

副歌「不管你是哪裡人，在這裡都會是自己人」更強調，運動將大家聚集在一起，在運動場上的對手，其實都是互相學習、打氣與砥礪的對象。

桃市府期望藉由簡單有力的日常用語「你哪裡人」，來喚起觀眾的城市意識，也透過「自己人」動感活力的旋律及勵志溫暖的歌詞，將「運動家精神」與熱血動能擴散出去。

(中時 )