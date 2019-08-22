來自哈薩克族的大陸女星熱依扎，以《後宮甄嬛傳》飾演寧嬪闖出名氣，近年積極並在戲劇和電影演出，不過熱依扎日前則以超尺度穿搭成為話題，她細肩帶超深U小背心的機場穿搭，美胸狂晃，而熱依扎昨（21日）又再放送福利，辣穿超深U，東西半球快彈出。

照片中，熱依扎胸前辣開超深U，白嫩東西半球快彈出，好身材超養眼，網友更是羨慕熱依扎的絕美胸型，還釣出熱依扎回應「穿自己我喜歡的，管別人怎麼認為，怎麼看呢？」還有人問「姐姐穿吊帶是貼了胸貼嗎？好好看」熱依扎也大方說：「對 某寶上有」。

其實熱依扎上月底就以細肩帶深U小背心的機場穿搭引發熱議，她的小背心還差點包不住傲人上圍，一走路白嫩美胸就快彈出，畫面讓網友大吃冰淇淋，不過依扎卻為此發文，感嘆：「如果不是因為演技 才走到熱搜 對一個演員來說又什麼可開心的呢？」字裡行間滿是無奈。

(中時電子報)