美國總統川普在美國時間21日於白宮出發前往肯德基州參加集會前表示，不是他想引發中國與美國之間的貿易戰，而是這場爭執早就應該在多年前爆發，只是以往的美國總統不敢啟動貿易戰，但總要有人啟動，而他被上天安排做這件事。

外媒報導，川普進一步解釋稱，他被美國人挑選出來進行一項偉大工作，他正在做這項偉大的工作。

川普在前一天才表示，即使中美貿易戰可能影響美國經濟，但他仍會選擇繼續這樣做，因為這對美國有益。

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