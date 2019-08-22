川普：上天選擇他與大陸打貿易戰 10:502019/08/22 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普在美國時間21日於白宮出發前往肯德基州參加集會前表示，不是他想引發中國與美國之間的貿易戰，而是這場爭執早就應該在多年前爆發，只是以往的美國總統不敢啟動貿易戰，但總要有人啟動，而他被上天安排做這件事。 外媒報導，川普進一步解釋稱，他被美國人挑選出來進行一項偉大工作，他正在做這項偉大的工作。 川普在前一天才表示，即使中美貿易戰可能影響美國經濟，但他仍會選擇繼續這樣做，因為這對美國有益。 (工商 ) #美國 #貿易戰 #川普 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球自行車巨人 行業標準領導者 04:092019/08/18 焦點新聞 新聞分析－貿易戰干擾 H2稼動率仍不高 04:092019/08/18 財經要聞 以靜制動就可打趴川普 04:102019/08/19 論壇廣場 華銀新據點 鎖定印尼、越、緬 04:102019/08/19 金融．稅務 台外銷連9黑 對陸投資大減55％ 04:092019/08/21 話題觀察 台商避難轉赴泰 雙向投資暴增 04:092019/08/21 焦點新聞 史上最長 金融帳連36季淨流出 04:102019/08/21 財經要聞 貿戰傷美經濟 陸學者稱美已沒招 04:092019/08/22 焦點新聞 美國經濟衰退 川普甩鍋 04:092019/08/22 論壇廣場 經濟基本面佳 美股偏多操作 04:102019/08/22 投資理財 國際熱門新聞 美國夢碎？ 川普擬取消出生公民權 - 國際 美再以關稅施壓 陸誓言報復 - 時事 陸日韓同意 以FTA消弭貿易戰 - 日報 飲用水藏塑膠粒有害人體？WHO曝驚人結果 - 國際 羞辱？欲買格陵蘭遭打槍 川普怒嗆一句話 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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